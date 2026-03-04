Großaktion gegen Steuerbetrug: In neun EU-Ländern durchsuchen Beamte Objekte. Die Köpfe des weit verzweigten Netzwerks sollten in Deutschland sitzen.
Luxemburg - Bei EU-weiten Razzien wegen mutmaßlichen Steuerbetrugs in Millionenhöhe bei Autoverkäufen hat es mehr als 150 Durchsuchungen in Deutschland und acht weiteren Ländern gegeben. Neun Verdächtige - vier in Deutschland und fünf in Tschechien - seien festgenommen worden, teilte die Europäische Staatsanwaltschaft (Eppo) in Luxemburg mit. Der Steuerschaden werde auf 103 Millionen Euro geschätzt.