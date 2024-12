Kriminalität: Sprengstoff-Fund in Berlin - Verdächtiger vermutlich tot

2 Die Kontrolle war am Berliner S-Bahnhof Neukölln. (Archivfoto) Foto: Paul Zinken/dpa

Im Oktober fiel der Polizei in Berlin-Neukölln ein Mann auf. Als er floh, ließ er Sprengstoff zurück. Der Mann lebt wohl nicht mehr. Vermutlich starb er bei einer Explosion.









Berlin - Der Mann, der Ende Oktober mit hochexplosivem Sprengstoff in Berlin-Neukölln unterwegs war, ist vermutlich tot. Davon gehen Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin aus. Der 34-Jährige sei nach ersten Anhaltspunkten bei einem Unfall mit Sprengstoff am 24. November in Niedersachsen gestorben, teilte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft mit. Dies hätten unter anderem DNA-Untersuchungen ergeben.