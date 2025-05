Kriminalität: Schuldsprüche im Prozess um Robin-Hood-Baum

2 Der ikonische Baum war im September 2023 gefällt worden. (Archivbild) Foto: Owen Humphreys/Press Association/dpa

Der Prozess um einen ikonischen Baum aus einem Hollywoodfilm über Robin Hood bewegt Großbritannien. Nun fällt das Gericht ein Urteil.









Newcastle - Die beiden Angeklagten im Prozess um den in Nordengland gefällten "Robin Hood"-Baum sind schuldig gesprochen worden. Die Jury des Newcastle Crown Court sah es als erwiesen an, dass der 32-Jährige und der 39-Jährige die Tat in einer Septembernacht 2023 gemeinschaftlich begangen hatten. Sie verursachten demnach einen Schaden in Höhe von umgerechnet rund 730.000 Euro. Die Verkündigung des Strafmaßes steht noch aus.