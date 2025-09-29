Gottesdienst: Schüsse und Feuer in US-Kirche - Zahl der Todesopfer steigt

Hunderte Menschen nehmen an einem US-Gottesdienst teil, als ein Mann laut Polizei mit einem Fahrzeug die Eingangstür rammt. Es fallen Schüsse, die Kirche steht in Flammen. Was bislang bekannt ist.
Grand Blanc - Nach Schüssen und einem Feuer in einer Kirche in den USA ist die Zahl der Todesopfer gestiegen. Vier Opfer seien gestorben, teilte die Polizei nach dem Vorfall in der Kleinstadt Grand Blanc im US-Bundesstaat Michigan am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Es gab zudem mehrere Verletzte. Der Tatverdächtige, ein 40-jähriger Mann, ist demnach ebenfalls tot. Die Bundespolizei FBI leitet die Ermittlungen inzwischen und untersucht den Vorfall als mögliche "gezielte Gewalttat".