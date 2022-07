Tote bei Schüssen in Kopenhagener Einkaufszentrum

1 Ein bewaffneter Polizeibeamter im Einkaufszentrum. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Bei den Schüssen in einem Kopenhagener Einkaufszentrum sind mehrere Menschen getötet worden. Das sagte Polizeichefinspektor Søren Thomassen am Sonntagabend bei einer Pressekonferenz in der dänischen Hauptstadt.















Kopenhagen - Bei den Schüssen in einem Kopenhagener Einkaufszentrum sind mehrere Menschen getötet worden. Das sagte Polizeichefinspektor Søren Thomassen am Sonntagabend bei einer Pressekonferenz in der dänischen Hauptstadt.

Ein Tatverdächtiger sei gefasst worden. Bei ihm handle es sich um einen 22 Jahre alten Dänen, sagte Thomasse.

Die Polizei sei gegen 17.30 Uhr alarmiert worden und noch immer mit starken Kräften am Tatort im Einsatz. Eine Terrortat konnte Thomassen zunächst nicht ausschließen.