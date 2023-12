1 Krankenwagen und Polizei am Tatort in Hagen. Foto: Alex Talash/-/dpa

Nach Schüssen in Hagen sind zwei Männer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei fahndet nach dem oder den flüchtigen Tätern.









Hagen - In Hagen in Nordrhein-Westfalen sind zwei Männer durch Schüsse schwer verletzt worden. Laut Polizeiinformationen sollen ein oder mehrere unbekannte Täter am Samstagnachmittag in der Nähe eines Spielplatzes die Schüsse abgefeuert haben.