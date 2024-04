Kind nach Schüssen in finnischer Grundschule gestorben

1 Bewaffnete Polizisten gehen in der Nähe der Viertola-Schule. Bei dem Vorfall an einer Grundschule in der finnischen Stadt Vantaa nördlich von Helsinki sind Kinder verletzt worden. Foto: Markku Ulander/Lehtikuva/dpa

Nach Schüssen in einer finnischen Grundschule ist ein Kind gestorben. Weitere zwei wurden laut Polizei schwer verletzt. Auch der mutmaßliche Täter sei noch Schüler gewesen.









Link kopiert



Vantaa - Ein zwölfjähriges Kind ist nach Schüssen in einer Grundschule in der finnischen Stadt Vantaa nahe Helsinki gestorben. Zwei weitere Zwölfjährige sind schwer verletzt, wie die finnische Polizei am Dienstag mitteilte.