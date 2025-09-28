Kriminalität: Schüsse in einer Kirche in den USA - Polizei: mehrere Opfer

1 In einer Kirche in den USA sind Schüsse gefallen. (Symbolbild) Foto: Karl Merton Ferron/Baltimore Sun/TNS via ZUMA Press Wire/dpa Im US-Bundesstaat Michigan fallen Schüsse in einer Kirche, das Gebäude steht in Flammen. Es gibt laut Polizei Opfer, aber vieles ist noch unklar.







Grand Blanc - Bei Schüssen in einer Kirche in den USA hat es nach Polizeiangaben mehrere Opfer gegeben. Der Schütze sei überwältigt worden, teilten die Beamten auf Facebook mit. Die Kirche in der Kleinstadt Grand Blanc im US-Bundesstaat Michigan stehe in Flammen. Die Polizei machte keine näheren Angaben zu den Opfern und zur Frage, ob es sich bei ihnen um Tote oder Verletzte handelt. Aktuell bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit, hieß es.