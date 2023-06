Die Freibadsaison läuft auf Hochtouren. Bei Sonnenschein und inzwischen hochsommerlichen Temperaturen lässt es sich dort eben auch gut gehen. Doch das sommerliche Vergnügen im Freibad hat auch seine Schattenseiten – denn immer wieder schlagen dort Diebe zu. Und auch was die Stimmung anbelangt, herrscht nicht immer eitel Sonnenschein. So soll im Wartbergbad in Pforzheim künftig ein Security-Dienst für Ordnung sorgen, weil es mehrmals am Tag zu teils körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Badegästen kommt.

Wie aber sieht es diesbezüglich im Freibad in Stammheim aus? Das Polizeipräsidium Pforzheim bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion zwei Fälle von Diebstahl, die zur Anzeige gebracht wurden. Bei einem davon handelt es sich um ein geklautes Fahrrad, erklärt Polizeisprecher Benjamin Koch. Die beiden gemeldeten Fälle von Diebstahl beziehen sich laut des Sprechers sowohl auf das Jahr 2022, als auch auf die laufende Saison.

150 Schließfächer

Ob darüber hinaus Badegäste beklaut wurden und dies lediglich nicht zur Anzeige gebracht haben, ist Koch natürlich nicht bekannt. Nachgefragt bei den Stadtwerken Calw, die das Freibad betreiben, meint deren Sprecher Andree Stimmer: „Generell ist es natürlich keine gute Idee – ob im Freibad oder an anderen öffentlichen Orten – seine Wertsachen unbeaufsichtigt zu lassen.“ Jedoch könnten die Calwer Stadtwerke in puncto Diebstähle keine Besonderheiten im Stammheimer Freibad feststellen. „Zur Sicherheit stehen unseren Gästen rund 150 Schließfächer zur Verfügung.“

Das benachbarte Polizeipräsidium (PP) Karlsruhe warnt ebenfalls davor, Wertsachen unbeaufsichtigt zu lassen. Und auch davor, sie vermeintlich gut versteckt am Platz liegen zu lassen. Denn sicher seien Handy, Geldbeutel und Co. dort nicht. Deshalb, so rät das PP Karlsruhe in einer Mitteilung, nur das ins Freibad mitzunehmen, was man wirklich braucht. „Lassen Sie Bargeld, Zahlungskarten, Wertgegenstände, Handys sowie Haus- und Autoschlüssel nicht unbeaufsichtigt liegen. Auch nicht für einen kurzen Moment.“ Stattdessen solle man Schließfächer nutzen oder die Dinge in wasserdichten Taschen mit ans oder ins Wasser zu nehmen. Und: „Schließen Sie Ihr Fahrrad mit einem Fahrradschloss an einen festen Gegenstand.“

Eine Körperverletzung

Falls es doch zum Ernstfall kommt, gibt die Polizei den Ratschlag, die gestohlenen Zahlungskarten sofort über den telefonischen Sperr-Notruf unter 11 61 16 sperren zu lassen. Die Nummer ist rund um die Uhr kostenfrei erreichbar. Betroffene sollten ihre Kontobewegungen nach einem Diebstahl der Karten stets im Auge behalten und unstimmige Abbuchungen der Bank melden. „Erstatten Sie bei Verdacht auf eine Straftat eine Strafanzeige bei der Polizei. Diese kann zusätzlich die Sperrung des elektronischen Lastschriftverfahrens per Unterschrift veranlassen“, schreibt die Polizei in der Mitteilung.

Was Auseinandersetzungen im Calwer Freibad anbelangt, weiß Polizeisprecher Koch von einem Körperverletzungsdelikt in Zusammenhang mit dem gestohlenen Fahrrad. Des Weiteren sei es in dieser Saison zu einer Beleidigung/Bedrohung eines Jugendlichen gekommen.