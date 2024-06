Kriminalität: Säureangriff in Bochumer Café: ein Schwerverletzter

1 Polizeieinsatz vor dem Bochumer Café, in dem es zu dem Säureangriff kam. Der mutmaßliche Täter wurde kurz nach der Attacke in der Nähe festgenommen. Foto: Justin Brosch/dpa

Laut Polizeisprecher tranken die Gäste gerade entspannt ihren Kaffee, als plötzlich ein Mann in den Außenbereich eines Bochumer Cafés kommt und eine säurehaltige Flüssigkeit verspritzt.









Bochum - Bei einem Säureangriff im Außenbereich eines Cafés in Bochum sind am Sonntagnachmittag fünf Personen verletzt worden, eine davon schwer. Auch Einsatzkräfte, die später mit der Flüssigkeit in Berührung kamen, trugen Verletzungen davon, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Täter sei kurz nach der Attacke in der Nähe festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend.