1 Durchsuchungen wegen Telefonbetrugs fanden in mehreren Bundesländern statt. (Archivbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ermittler nehmen mutmaßliche Telefonbetrüger ins Visier. In mehreren Bundesländern gibt es Durchsuchungen. Worum es genau geht, ist noch nicht öffentlich.









Karlsruhe - In mehreren Bundesländern hat es Durchsuchungen wegen internationalen Telefonbetrugs gegeben. Dabei seien Ermittler in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und Berlin im Einsatz gewesen, sagte der Oberstaatsanwalt und Sprecher des Cybercrime-Zentrums in Karlsruhe, Mirko Heim.