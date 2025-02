Kriminalität: Rätseln über das Motiv: Attacke am Holocaust-Denkmal

5 Nach der Attacke am Holocaust-Denkmal in Berlin hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Foto: Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Ein grausiger Fall - und viele Fragezeichen: Die Ermittler suchen am Abend lange nach Spuren. Auch am Morgen sind zentrale Punkte noch unklar.









Link kopiert



Berlin - Nach dem Angriff auf einen Mann am Holocaust-Mahnmal rätseln die Ermittler weiter über das Motiv. Die Polizei hatte den mutmaßlichen Täter am Abend rund drei Stunden nach der Tat festgenommen. Der Mann soll einen 30 Jahre alten Touristen aus Spanien im Stelenfeld des Mahnmals schwer verletzt haben - laut Polizei mit einem spitzen Gegenstand. Das Opfer war den Angaben nach am Abend in einem stabilen Zustand. Zum Motiv konnte die Polizei zunächst nichts sagen.