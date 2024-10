3 Sean "Diddy" Combs wird mit weiteren Klagen konfrontiert. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

US-Rapper Sean «Diddy» Combs ist mit schweren Anschuldigungen konfrontiert. Jetzt gibt es einen vorläufigen Termin für den Prozessauftakt - es könnte aber auch noch zusätzliche Vorwürfe geben.









Link kopiert



New York - Der Prozess gegen den wegen zahlreicher Sexualverbrechen angeklagten und in Untersuchungshaft sitzenden US-Rappers Sean "Diddy" Combs (54) könnte im Mai starten. Ein Gericht in New York terminierte den Auftakt vorläufig auf den 5. Mai 2025.