Kriminalität: Polizist in Dortmund angeschossen - Kinder als Geiseln?

Die Polizei in Dortmund rückt zu einer Bedrohungslage aus. Einem Medienbericht zufolge hat ein Mann Kinder als Geiseln genommen. Was die Polizei bestätigt: Ein Beamter wurde angeschossen.
Dortmund - In Dortmund ist ein Polizist bei einer Bedrohungslage angeschossen worden. Eine Schussweste habe Schlimmeres verhindert, teilte die Polizei mit. Einem Bericht der "Bild-Zeitung" zufolge hat ein Mann in einer Wohnung im Dortmunder Stadtteil Höchsten Kinder als Geiseln genommen und auf den Polizisten geschossen.