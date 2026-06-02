Kriminalität: Polizist in Dortmund angeschossen - Kinder als Geiseln?

Dem Bericht zufolge hatte der Mann zuvor mit einem Knüppel randaliert, Gäste bedroht und Pfefferspray versprüht. Danach sei er mit einem Auto geflüchtet - als die Polizei ihn habe stoppen wollen, habe er offenbar durch die Scheibe geschossen und den Beamten getroffen. Anschließend sei er in ein Haus geflüchtet und solle dort zwei Kinder als Geiseln haben, schrieb die "Bild" weiter.