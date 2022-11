Polizei: Fünf Tote bei Schüssen in US-Nachtclub

1 Die Polizei hat den Bereich um den Nachtclub in Colorado Springs weiträumig abgesperrt. Foto: Thomas Peipert/AP/dpa

Samstagabend: Menschen in der US-Stadt Colorado Springs wollen ausgehen, ausgelassen feiern. Doch dann fallen Schüsse. Die Nacht endet mit Tod und Schrecken.















Colorado Springs - Bei Schüssen in einem Nachtclub in der US-Stadt Colorado Springs sind 5 Menschen getötet und 18 verletzt worden. Das teilte die Polizei in der Nacht bei einer Pressekonferenz im Bundesstaat Colorado mit.

Eine verdächtige Person sei im Club von der Polizei gefasst worden und befinde sich in Gewahrsam. Die Ermittlungen etwa zum Tatmotiv dauerten noch an. Medienberichten zufolge ist Club Q, wo sich der Vorfall ereignet hat, ein bei Schwulen und Lesben beliebter Treffpunkt.

"Club Q ist erschüttert über den sinnlosen Angriff auf unsere Gemeinschaft", hieß es auf der Facebook-Seite. "Wir sind dankbar für die schnellen Reaktionen heldenhafter Gäste, die die bewaffnete Person überwältigt und diesen Hassangriff beendet haben." Auf seiner Facebook-Seite lädt Club Q unter anderem zu Drag-Shows ein, außerdem stehen Veranstaltungen zu Transgender-Themen auf dem Programm, sowie Karaoke.

Einzelheiten zur Tat nannte die Polizei in ihrer ersten Pressekonferenz zunächst nicht. Wie viele Menschen zum Tatzeitpunkt im Club waren, blieb ebenso noch unbekannt. Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Ob auch die verdächtige Person verletzt sei, teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Auf Videos, die im Netz kursierten, waren zahlreiche Polizeiautos mit Blaulicht bei einem Einsatz zu sehen.