Kriminalität: Polizei durchsucht Wohnung wegen IS-Propaganda im Internet

1 In Nottuln im Münsterland hat die Polizei am Abend eine Wohnung durchsucht. Dabei ging es um IS-Propaganda und möglicherweise Waffen. (Archivbild) Foto: Friso Gentsch/dpa Ermittlungen im Münsterland: Ein Jugendlicher steht im Verdacht, IS-Material gezeigt und gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. Die Ermittlungen laufen.







Münster - Wegen des Zeigens von Propagandamaterial der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Internet hat die Polizei eine Wohnung im Münsterland durchsucht. Nach Angaben einer Sprecherin wurde die Wohnung auch mit Unterstützung von Spezialkräften in einer Bauernschaft in Nottuln im Kreis Coesfeld gesichert - es wurde ein Durchsuchungsbeschluss umgesetzt. Dabei ging es auch um den Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz.