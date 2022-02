1 Die Polizei hat tagelang nach einer vermissten 22-Jährigen in Aalborg gesucht. Nun wurde sie tot gefunden. Foto: Axel Heimken/dpa/Symbolbild

Videos von einer Überwachungskamera zeigen, wie eine junge Frau in Aalborg in ein dunkles Fahrzeug steigt, danach fehlt von ihr jede Spur. Nun gibt es zwei Festnahmen - und eine traurige Gewissheit.















Link kopiert

Aalborg (dpa) - Traurige Gewissheit in Dänemark: Eine tagelang vermisste 22-Jährige ist tot.

Nach rechtsmedizinischen Untersuchungen sei bestätigt, dass die Frau tot in einem Wald bei Aalborg gefunden worden sei, teilte die Polizei von Nordjütland am Samstag mit. Die Angehörigen seien informiert worden. Zwei 36 Jahre alte Männer wurden festgenommen, beide beteuerten ihre Unschuld.

Die Ermittler hatten am Donnerstag Körperteile in dem Wald Dronninglund Storskov gefunden. Schon zu dem Zeitpunkt vermuteten sie, dass es sich um Überreste der jungen Frau handelte. Rechtsmedizinisch wurde sie nun endgültig identifiziert.

Die 22 Jahre alte Mia Skadhauge Stevn war am vergangenen Sonntagmorgen auf ihrem Heimweg aus einer mit Kneipen und Diskotheken gesäumten Straße in Aalborg gewesen. Ganz in der Nähe stieg sie Aufnahmen von Überwachungskameras zufolge in ein dunkles Fahrzeug. Seitdem fehlte von ihr jede Spur.

Die Polizei geht davon aus, dass sie einem grausamen Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Der Fall löste in Dänemark große Erschütterung aus. Den beiden 36 Jahre alten Festgenommenen wird vorgeworfen, die junge Frau getötet zu haben. Einer sitzt in Untersuchungshaft, während der andere wieder auf freien Fuß kam.