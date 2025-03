Kriminalität: Nach Schüssen vor Gericht soll eine Frau zum Haftrichter

1 Justizbeamte stehen im Innenhof des Amtsgerichts Bielefeld. Dort in der Nähe fielen am Mittwoch Schüsse. (Archivbild) Foto: Guido Kirchner/dpa

Durch Schüsse vor dem Landgericht Bielefeld sind vier Personen verletzt worden. Ein Tatverdächtiger sitzt in U-Haft. Die Ermittler wollen jetzt auch eine Frau dem Haftrichter vorführen.









Bielefeld - Nach den Schüssen in der Nähe des Landgerichts Bielefeld soll eine weitere mutmaßlich beteiligte Person dem Haftrichter vorgeführt werden. Eine Frau, nach der gefahndet worden sei, habe sich in der Nacht gestellt, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Sie befinde sich in Gewahrsam und werde im Tagesverlauf dem Haftrichter vorgeführt.