Nach Gewalttat in Stuttgart Tatverdächtiger festgenommen

1 Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter festnehmen. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Am Mittwochabend wird ein Mann tot auf seinem Balkon in Stuttgart aufgefunden. Nun hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter festgenommen.









Stuttgart - Kurz nach dem mutmaßlichen Mord an einem 45-Jährigen haben Spezialkräfte der Polizei in Stuttgart in der Nacht eine Wohnung gestürmt und den mutmaßlichen Täter festgenommen.