Kriminalität: Nach Angriff auf fünf Menschen: SEK-Einsatz bei Düsseldorf

Nach dem Angriff eines Mannes auf mindestens fünf Menschen in Bielefeld gibt es einen SEK-Einsatz im Zusammenhang mit der Tat Foto: Tim Oelbermann/dpa Nach dem Angriff vom Sonntag suchen die Ermittler weiter nach dem Täter. Am Abend gibt es einen Polizeieinsatz im Zusammenhang mit der Tat.







Heiligenhaus - Nach dem Angriff eines Mannes auf mindestens fünf Menschen in Bielefeld gibt es einen SEK-Einsatz im Zusammenhang mit der Tat. Ein Polizeisprecher bestätigte auf dpa-Anfrage einen entsprechenden Einsatz in Heiligenhaus bei Düsseldorf. Zudem habe es in dem Zusammenhang bereits einen weiteren Einsatz im benachbarten Velbert gegeben. Weitere Details, insbesondere zur möglichen Festnahme eines Tatverdächtigen, nannte der Sprecher nicht.