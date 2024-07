Kriminalität: Mutmaßlicher Täter von Albstadt war Jäger

1 Bei einem Großeinsatz in Albstadt auf der Schwäbischen Alb haben Polizisten drei Tote und zwei Verletzte gefunden. Foto: David Pichler/Südwestdeutsches Mediennetzwerk/dpa

Auf der Schwäbischen Alb gibt es einen Großeinsatz in einem Wohngebiet. Die Polizei findet dort drei Tote und zwei Schwerverletzte. Der mutmaßliche Täter ist ebenfalls unter den Toten - und war Jäger.









Albstadt - Der mutmaßliche Täter der Gewalttat im schwäbischen Albstadt mit drei Toten und zwei Verletzten ist Jäger gewesen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mit. Ob die bei der Tat verwendete und sichergestellte Schusswaffe zu den Waffen gehörte, die der 63-jährige Deutsche im Rahmen seiner Jagdausübung legal besessen habe, sei Teil der Ermittlungen. Bei einem Großeinsatz am Sonntag hatten Einsatzkräfte in Albstadt in einem Wohnhaus drei Tote und zwei Schwerverletzte gefunden.