1 Schmuggel-Ballons haben die streng bewachte Grenze zwischen Belarus und Polen überflogen. (Archivbild) Foto: Czarek Sokolowski/AP/dpa Mit Wetterballons sollen Schmuggler die Hightech-Grenze von Polen ausgetrickst haben – doch diesmal klicken die Handschellen. Was steckt hinter der ungewöhnlichen Schmuggel-Methode?







Link kopiert



Warschau - Polnische Grenzschützer haben acht mutmaßliche Schmuggler festgenommen, die mit Wetterballons illegal Zigaretten aus Belarus in den EU-Mitgliedstaat gebracht haben sollen. Es handele sich um vier polnische und vier litauische Staatsbürger im Alter zwischen 20 und 44 Jahren, teilte eine Sprecherin der Behörde mit. Ihnen würden unter anderem schwere Steuerstraftaten und Verstöße gegen das Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit vorgeworfen. Die Mindeststrafe bei einer Verurteilung liege bei drei Jahren Haft.