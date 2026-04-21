Kriminalität: Messerattacke in hessischem Bundesamt – eine Schwerverletzte

1 Im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden ist es zu einer Gewalttat gekommen. (Archivbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa Polizeieinsatz im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden: Bei einem Messerangriff ist eine junge Mitarbeiterin schwer verletzt worden. Was ist bereits bekannt?







Link kopiert



Wiesbaden - Ein Mitarbeiter des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden soll eine Kollegin mit einem Messer schwer verletzt haben. Die 31 Jahre alte Frau kam laut einem Polizeisprecher in ein Krankenhaus. Der 32-jährige mutmaßliche Täter sei der Polizei bekannt, von ihm gehe keine Gefahr mehr aus, ergänzte der Sprecher. Details hierzu könne er vorerst nicht mitteilen, auch nicht zum möglichen Tatmotiv. Zuvor hatte der "Wiesbadener Kurier" über die Attacke berichtet.