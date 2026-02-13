Kriminalität: Messerattacke bei Karnevalsfeier in Grefrath

Auf einem Parkplatz im nordrhein-westfälischen Grefrath wird ein junger Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Ein Jugendlicher steht unter Verdacht.
Grefrath - Am Rande einer Karnevalsfeier im niederrheinischen Grefrath ist ein 20-jähriger Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Mordermittler konnten einen 16-jährigen Verdächtigen ausfindig machen und festnehmen, wie die Polizei in Mönchengladbach mitteilte. Er werde nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags einem Haftrichter vorgeführt.