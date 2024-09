Kriminalität: Messerangriff in Hochschule - Fahndung nach Unbekanntem

Messerangriff in Hochschule - Fahndung nach Unbekanntem

1 Das Opfer wurde nach eigener Aussage in der Toilette von einem Unbekannten angegriffen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein Unbekannter soll in der Technischen Hochschule in Nürnberg einen Mann mit einem Messer verletzt haben. Die Fahndung läuft. Ermittler versuchen nun herauszufinden, was genau passiert ist.









Link kopiert



Nürnberg - Ein Unbekannter hat nach Angaben der Polizei einen Mann in der Technischen Hochschule in Nürnberg mit einem Küchenmesser angegriffen und verletzt. Danach floh dieser. Die Polizei fahndete am Vormittag im Umfeld der Hochschule nach dem Verdächtigen. Das Gebäude wurde zwischenzeitlich geräumt, wie die Polizei auf der Plattform X schrieb.