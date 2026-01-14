Kriminalität: Messerangriff in Einkaufszentrum – zwei Verletzte

1 Die Polizei in Ulm hat einen größeren Einsatz gemeldet. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa Zwei Menschen wurden bei einem Messerangriff in einem Ulmer Einkaufszentrum verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte gefasst werden. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar.







Ulm - Bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Ulm sind zwei Mitarbeiter verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Einsatzkräfte konnten ihn nach dem Verlassen des Marktes fassen – dabei kam es laut dem Sprecher zum Schusswaffengebrauch durch die Polizei. Der mutmaßliche Angreifer wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Auch die Opfer kamen laut Polizei ins Krankenhaus.