Duisburg - Der mutmaßliche Messerangreifer, der in Duisburg auf zwei Grundschulkinder eingestochen haben soll, soll zuvor in einem Chat einen Mord angekündigt haben. Ein Zeuge habe dies im Januar der Polizei in Bayern gemeldet. Das geht aus einem Bericht des NRW-Justizministeriums an den Rechtsausschuss des Landtags hervor.

Gegen den 21-Jährigen seien bereits Maßnahmen erwogen und eingeleitet worden, auch ein Durchsuchungsbeschluss wurde erlassen, aber vor der Tat am 28. Februar nicht mehr umgesetzt. Ob es wegen eines falsch eingetragenen Aktenzeichens und nicht mitgelieferter Unterlagen dabei zu Verzögerungen kam, wird untersucht. Es sei eine dienstaufsichtsrechtliche Prüfung eingeleitet worden.

Lesen Sie auch

Chatnachricht mit Tatwaffen-Foto

Bei der Polizei in Straubing in Bayern hatte sich am 8. Januar ein Zeuge gemeldet, der darauf hingewiesen hatte, dass ihm der 21-Jährige in einem privaten Chat einen Mord für September 2024 angekündigt habe. Auf einem mitversandten Bild seien bereits die mutmaßlichen Tatwaffen zu sehen gewesen, die nach der Tat in Duisburg sichergestellt worden waren.

Zudem habe sich erkennen lassen, dass der 21-jährige Deutsch-Bulgare Serienmörder verherrlicht. Die Polizei in Bayern habe ihn als mutmaßlichen Urheber der Nachrichten ermittelt und die Akten am 19. Januar an die zuständige Staatsanwaltschaft in Bayern übermittelt. Von dort seien sie am 15. Februar an die Staatsanwaltschaft Duisburg weitergeleitet worden. Eine besondere Eilbedürftigkeit der Sache sei nicht vermerkt gewesen.

Dennoch sei am 20. Februar ein Verfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten gegen den 21-Jährigen eingeleitet worden. Nach dem Messerangriff auf die neun und zehn Jahre alten Grundschulkinder in Duisburg war gegen den mutmaßlichen Angreifer Haftbefehl wegen zweifachen versuchten Mordes erlassen worden. Es seien zwei Messer und ein Hammer als mögliche Tatwaffen sichergestellt worden.

Der Messerangreifer war den Ermittlungen zufolge von einem Passanten gestört und von seinem eigenen Vater schließlich gestoppt und entwaffnet worden. Die beiden Kinder, auf deren Köpfe er eingestochen hatte, waren schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden, heißt es in dem Bericht. Sie hätten das Krankenhaus inzwischen verlassen können.

Die beiden Opfer sind ein neunjähriges Mädchen und ein zehnjähriger Junge. Es dürfte sich bei ihnen um Zufallsopfer gehandelt haben. Der Sohn soll seinem Vater vor der Festnahme noch mitgeteilt haben, dass auf seinem Handy Informationen zu finden seien, die die Tat erklären würden.