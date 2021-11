1 Einsatzkräfte vor der Gaststätte in Seubersdorf, in der die Bahnreisenden am Samstag kurzzeitig untergebracht wurden. Foto: Angelika Warmuth/dpa Foto: dpa

In einem ICE werden am Samstagvormittag drei Männer Opfer eines Messerangriffs. Der 27-jährige Täter, der aus Syrien stammt, wurde verhaftet. Zum Tatmotiv gibt es noch keine endgültigen Erkenntnisse.















Link kopiert

Neumarkt - Nach der Messerattacke im ICE 928 in Bayern geht die Polizei nicht von einem Terroranschlag aus. Es gebe "keine Anhaltspunkte für einen islamistischen Hintergrund", sagte Kriminaldirektorin Sabine Nagel am Sonntag in Neumarkt in der Oberpfalz.

Nach ersten Erkenntnissen seien bisher keine Hinweise auf mögliche Mittäter oder Mitwisser aufgetaucht.

Der Tatverdächtige, ein 27-Jähriger, hatte am Samstag im ICE Passau-Hamburg wahllos Mitreisende attackiert. Als Tatwaffe wurde ein Klappmesser mit einer Klingenlänge von acht Zentimetern sichergestellt. Der 2014 nach Deutschland eingereiste Verdächtige, der in Syrien geboren wurde, hatte nach Informationen der Polizei einen Tag vor der Tat seine Arbeitsstelle verloren.

© dpa-infocom, dpa:211107-99-901053/4