Kriminalität: Mensch am Essener Hauptbahnhof mit Messer verletzt

1 Das Opfer wurde mit einem Messer niedergestochen. Foto: Stephan Witte/KDF-TV & Picture/dpa Am Essener Hauptbahnhof wird ein Mensch mit einem Messer attackiert. Eine Mordkommission ermittelt laut Polizei. Gibt es einen Zusammenhang zu einer kurz zuvor beendeten Versammlung im Stadtzentrum?







Essen - Am Hauptbahnhof Essen ist ein Mensch mit einem Messer verletzt worden. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte. Eine Mordkommission ermittele in dem Fall, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details zur Identität des Opfers, zum mutmaßlichen Täter und den Umständen der Tat nannte er zunächst nicht.