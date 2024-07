1 Am S-Bahnhof in Lauf an der Pegnitz nahe Nürnberg soll ein 34-Jähriger auf Bundespolizisten mit einem Messer losgegangen sein. Foto: Daniel Löb/dpa

In Mittelfranken soll ein Mann drei Bundespolizisten mit einem Messer angegriffen haben. Es fällt ein Schuss, der Mann stirbt. Nun liegt das Obduktionsergebnis vor.









Lauf an der Pegnitz - Der bei einem mutmaßlichen Messerangriff auf Bundespolizisten in Mittelfranken tödlich verletzte Mann ist durch einen Schuss in den Bauch gestorben. Dies habe eine Obduktion ergeben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.