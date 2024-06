1 Feuerwehr und Polizei sichern den Einsatzort in Bad Münstereifel. Foto: Sebastian Klemm/dpa

Schreckliches Verbrechen im beschaulichen Bad Münstereifel: Dort soll ein Mann seine Frau und zwei seiner Kinder durch Stiche verletzt und Feuer gelegt haben.









Bad Münstereifel - Als die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch einen Hausbrand in Bad Münstereifel löschen will, ist schnell klar: Hier hat sich ein schreckliches Verbrechen abgespielt. In einer der Wohnungen finden die Einsatzkräfte eine Frau und ihre beiden zehn und 13 Jahre alten Töchter mit schwersten Stichverletzungen auf. Tatverdächtig ist der Vater. Wenige Stunden später nehmen Polizisten den 34-Jährigen nahe Alzey in Rheinland-Pfalz fest.