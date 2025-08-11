Kriminalität: Mann soll Frau getötet und tödlichen Unfall verursacht haben

Ein Mann soll in Baden-Württemberg seine Partnerin getötet und wenig später mit den zwei gemeinsamen Kindern im Auto einen Unfall herbeigeführt haben. Zwei weitere Menschen kommen so ums Leben.
Waldachtal - Ein Mann soll seine Lebensgefährtin im Streit getötet und anschließend vermutlich absichtlich einen Autounfall verursacht haben, bei dem er und das gemeinsame Baby starben. Ein Kleinkind des Paares und die Fahrerin eines zweiten Autos wurden bei dem Vorfall in Waldachtal (Baden-Württemberg) schwer verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.