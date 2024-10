Kriminalität: Mann in Hamburg erschossen - Täter flüchtig

1 In Hamburg ist ein Mann nach einer Schussverletzung gestorben. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

Am Abend fällt mindestens ein Schuss in Hamburg. Ein Mann wird getroffen. Er stirbt noch am Tatort. Der Täter ist auf der Flucht.









Hamburg - Ein Mann ist in Hamburg durch eine Schussverletzung tödlich verletzt worden. Der Täter sei auf der Flucht, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Einsatzkräfte seien am Sonntagabend mit mehreren Streifenwagen sowie einem Hund zum Tatort im Stadtteil Neustadt in der Nähe des Hamburger Michels gefahren. Trotz intensiver Suche sei der Schütze nicht gefunden worden. Weitere Details zum Tathergang nannte der Sprecher zunächst nicht. Das Opfer sei noch am Tatort gestorben.