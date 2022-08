Auto prallt gegen Baum Neunjähriger Sohn stirbt nach Unfall der betrunkenen Mutter in Neuried

Eine 35-jährige Mutter ist unter dem Einfluss von Alkohol am Dienstagabend im badischen Neuried (Ortenaukreis) mit ihrem Auto in einen Baum geprallt. Dabei kam ihr neunjähriger Sohn ums Leben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt.