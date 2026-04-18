Kriminalität: Manipulation? Hipp ruft Babynahrung in Österreich zurück

Lebensgefahr durch manipulierte Babynahrung? Hipp ruft in Österreich Gläschen zurück. Was Eltern wissen müssen – und warum die Polizei noch wenig bekannt gibt.
Wien - Der Babynahrungshersteller Hipp hat in Österreich sein gesamtes Sortiment aus den Spar-Supermärkten zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Gläser mit Karotte und Kartoffel manipuliert worden seien, teilte das Unternehmen mit. "Der Verzehr eines solchen Gläschens kann lebensgefährlich sein", warnte es. "Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich um einen externen kriminellen Eingriff", sagte ein Sprecher von Hipp der Deutschen Presse-Agentur.