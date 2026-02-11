Kriminalität: Kindesmissbrauch? Pilot in Brasilien im Flieger verhaftet

1 Der Mann soll seit mindestens acht Jahren ein Netzwerk geführt haben, in dem Minderjährige vergewaltigt und Aufnahmen des Missbrauchs angefertigt wurden. (Archivfoto) Foto: Leandro Chemalle/Zuma Press/dpa Die Ermittler überraschen den 60-Jährigen im Cockpit seiner Maschine. Er soll ein Netzwerk angeführt haben, in dem Mädchen vergewaltigt und Aufnahmen von dem Missbrauch gemacht wurden.







São Paulo - Wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch hat die Polizei einen Piloten in Brasilien kurz vor dem Start seiner Maschine im Flugzeug festgenommen. Der 60-Jährige wurde gefasst, als er sich auf dem Flughafen Congonhas in São Paulo gerade auf seinen Flug nach Rio de Janeiro vorbereitete, wie das Nachrichtenport G1 berichtete. Der Mann soll seit mindestens acht Jahren ein Netzwerk geführt haben, in dem Minderjährige vergewaltigt und Aufnahmen des Missbrauchs angefertigt wurden.