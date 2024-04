1 Am Gelände eines Einkaufszentrums, an dem zwei Männer aus der Ukraine getötet worden sind, wurden Blumen niedergelegt sowie eine kleine ukrainische Flagge aufgestellt. Foto: Constanze Wilz/dpa

Nach dem Mord an zwei Ukrainern in Bayern gilt ein Russe als Verdächtiger. Aus Kiew kommt die Information, die Opfer seien Angehörige der Streitkräfte gewesen. Nun ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft.









München/Murnau am Staffelsee - Im Falle der getöteten ukrainischen Soldaten in Oberbayern hat die Generalstaatsanwaltschaft München die Ermittlungen übernommen. Eine politische Tatmotivation könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher der Anklagebehörde am Nachmittag und bestätigte damit einen "Spiegel"-Bericht. Konkret zuständig innerhalb der Behörde ist die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET).