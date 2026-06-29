Kriminalität: Italienischer Mafiaboss Don Mico in Spanien gefasst

Nach Jahren auf der Flucht klicken wieder die Handschellen: Der hochrangige Mafiaboss «Don Mico» war aufgrund von Behördenfehlern freigelassen worden und entzog sich der Justiz. Bis jetzt.
Madrid - Die spanische Polizei hat einen mutmaßlich hochrangigen italienischen Mafia-Boss gefasst. Der Mann gelte als Chef eines Clans der mächtigen Verbrecherorganisation 'Ndrangheta, die in Kalabrien im Süden Italiens beheimatet ist, teilte die Nationalpolizei mit. Der Italiener sei in Soria rund 200 Kilometer nordöstlich von Madrid festgenommen worden. Nach einer Mitteilung der zuständigen italienischen Staatsanwaltschaft von Reggio Calabria handelt es sich um den berüchtigten Mafiaboss Domenico Paviglianiti - genannt "Don Mico".