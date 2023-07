Wo drückt beim Thema Sicherheit der Schuh in der Doppelstadt? Mit dieser Fragestellung sind tausende Bürger in VS konfrontiert worden. Nun liegen die Ergebnisse des Sicherheitsaudits vor.

Prügeleien unter Jugendlichen in den Innenstädten von Villingen und Schwenningen, der (ehemalige) Angstraum Neckarpark, eine Attacke auf eine 65-Jährige in der Rosengasse und Stangen-Angriffe in der Bärenstraße: Das Sicherheitsgefühl in VS litt in den vergangen Monaten. Eine Befragung von Bürgern hat nun Problemfelder ans Tageslicht gebracht.

Dabei wird deutlich: Insbesondere in Schwenningen wird die Kriminalitätsbelastung als hoch empfunden. Das hat die Auswertung der Rückmeldung von insgesamt rund 3700 Bürger ergeben, die im Rahmen des Audits befragt wurden.

Hinsichtlich der so genannten Kriminalitätsfurcht gehen die Bürger auch ins Detail. So ist diese am höchsten im Bereich Schwenninger Innenstadt Süd und Nord sowie im Neckarstadtteil beziehungsweise der Frühlingshalde. Auch die Villinger Innenstadt wird – mit Blick von denen, die dort nicht wohnen und befragt wurden – als kriminalitätsbelastet wahrgenommen.

Junge Frauen haben besonders viel Angst

Besonders betroffen von der Kriminalitätsfurcht sind laut des Audits junge Frauen. „Der Grund für die vergleichsweise hohe Kriminalitätsfurcht junger Frauen liegt insbesondere in ihrer Befürchtung, in naher Zukunft sexuell belästigt zu werden“, heißt es in dem Bericht.

Und wo fühlt man sich offenbar am sichersten? Da sind insbesondere die Ortschaften ganz oben mit dabei. So wird am häufigsten Rietheim, Tannheim und Obereschach genannt.

Hohe Lebensqualität in den Ortschaften

Direkt damit verknüpft ist auch die Frage nach der höchsten Lebensqualität. Denn diese wird insbesondere in der südlichen und nördlichen Schwenninger Innenstadt als schlecht bewertet. Spitzenreiter sind hier hingegen die Ortschaften und darüber hinaus das Villinger Kurgebiet, die Südstadt mitsamt Warenberg sowie die Hammerhalde.

Die Auswertung macht laut den Experten insgesamt aber ebenso eines deutlich: „Villingen-Schwenningen befindet sich mit Blick auf die objektive und subjektive Sicherheitslage sowie die Lebensqualität im Mittelfeld des Niveaus anderer untersuchter Städte und kann als sichere und lebenswerte Stadt bewertet werden.“

Beim Verkehr drückt häufig der Schuh

Doch auch abseits der klassischen Kriminalität drückt den Bürgern in unterschiedlichsten Bereichen der Schuh. 63 Prozent der Befragten nannten hier den schlechten Straßenzustand, 59,6 Prozent fehlender günstiger Wohnraum, 45,7 Prozent Schmutz und Müll in den Straßen sowie Grünanlagen, 42,7 Prozent regen sich über Falschparker auf, 40 Prozent sehen fehlende oder ungenügende Radwege als Problem an und 34,6 Prozent monieren undiszipliniert fahrende Autofahrer. Die Verkehrsthemen scheinen die VS-Bürger demnach deutlich zu triggern.

Ein Problem steht hierbei jedoch laut Audit an vorderster Front: auffällige Gruppen von Personen – und zwar insbesondere in der Färberstraße, am Schwenninger Bahnhofsvorplatz sowie im Mauthe- und Neckarpark. Viele fühlen sich dort darüber hinaus von Betrunkenen belästigt.

Höhere Präsenz von Sicherheitsorganen gefordert

Und wie könnte man die Probleme angehen? Auch dazu wurden die Bürger befragt. An vorderster Front stand dabei insbesondere die Stadtentwicklung, beispielsweise die Förderung der Attraktivität der Innenstädte, sowie die Verbesserung des Straßenverkehrsnetzes. Obwohl die Präsenz der Sicherheitsorgane als gut empfunden wird, wünschen sich die Befragten eine weitere Erhöhung – auch um Geschwindigkeits- und Parkverstöße zu ahnden.

Der Gemeinderat wird in seiner Sitzung am Mittwoch (Beginn 16 Uhr in der Neuen Tonhalle) die Ergebnisse des Sicherheitsaudits diskutieren und sicherlich entsprechende Schlüsse daraus ziehen.