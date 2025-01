Autoeinbrüche in der Nacht

Kriminalität in Sulz

1 An zwei Autos wurden Scheiben eingeschlagen (Symbol-Foto). Foto: Pixabay/kirahoffmann

Zwei eingeschlagene Fensterscheiben hat es der Nacht von Donnerstag auf Freitag an der Lina-Hähnle-Realschule gegeben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.









In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind an zwei Autos die Fensterscheiben eingeschlagen worden. Ein Tatort befand sich auf dem Parkplatz gegenüber der Lina-Hähnle-Realschule in der Jahnstraße.