Kriminalität in Schiltach und Schenkenzell

1 Die Monate Oktober bis März sind laut Polizei Hochsaison der Einbrecher. (Symbolfoto) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

In den sozialen Medien wird derzeit vor Einbrechern in Schiltach und Schenkenzell gewarnt. Was weiß die Polizei davon – und wie schätzt sie die Gefahr ein?









„ACHTUNG!!! Einbrecher sind in Schiltach unterwegs. Momentan wohl vor Heubach und Grubacker. Bitte guckt das ihr alles absichert“, warnt eine Nutzerin in einer Facebook-Gruppe. „Vor 2 Tagen Am Lehen auch jemanden tagsüber beobachtet der alles genau angeschaut hat“, kommentiert eine weitere Nutzerin darunter.