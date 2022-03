Betrüger ergaunern fast 25.000 Euro – Versuch per Phishing-Mail

Kriminalität in Schiltach

1 Immer wieder versuchen Kriminelle mit Phishing-Mails an Geld zu kommen. Foto: weerapat1003 – stock.adobe.com

Betrüger haben einen Schiltacher fast um einen fünfstelligen Geldbetrag gebracht – mit einer Phishing-Mail.















Link kopiert

Schiltach - Unbekannte Betrüger haben einem 57-jährigen Schiltacher mit einer E-Mail mehrere Tausend Euro abgeluchst. Weil der Mann sich sofort mit seiner Hausbank in Verbindung setzte, konnte der größte Teil des Geldes aber wieder auf sein Konto zurücktransferiert werden.

Am Folgetag kommen Zweifel

Wie das Opfer des Betrugs der Polizei jetzt anzeigte, hatte er vor einigen Tagen eine E-Mail von der Adresse seiner Hausbank bekommen, in der aufgefordert wurde, auf einen Link zu klicken und seine Transaktionsnummern für Online-Überweisungen einzugeben. Weil ihm der Grund plausibel vorkam, folgte er den Anweisungen auf einer Internetseite. Wenige Stunden später kamen ihm laut Polizei aber Zweifel. Als er am Tag darauf seinen Kontostand überprüfte, waren von seinen Konto mehr als 25.000 Euro abgebucht worden. Der Mann wandte sich an die Bank, die sofort eine Rückabwicklung durchführte. Ein vierstelliger Restbetrag ist jedoch noch offen.

Polizei warnt vor E-Mails

Die Polizei warnt vor derartigen Phishing-Mails. "Sobald in einem Mail Handlungsanweisungen oder sogar dringende Aufforderungen auftauchen, sollte man vorsichtig sein und auf keine Links klicken. Reale Banken werden nie dazu auffordern, außerhalb deren Plattformen persönliche Daten oder gar Transaktionsnummern einzugeben", sagt die Polizei ausdrücklich. Weitere Tipps und Hinweise bietet die Polizei im Internet.