Kriminalität in Oberndorf: Weniger Sexualstraftaten, mehr Gewalt – die Zahlen der Polizei

Die Anzahl der Straftaten in Oberndorf ist zurückgegangen, bei den Rohheitsdelikten verzeichnet die Polizei jedoch einen Höchststand. Vor allem eine Entwicklung bereitet Sorgen.
Von Schulhofpornografie über (häusliche) Gewalt bis zum Schockanruf: 525 Straftaten haben sich 2025 in Oberndorf ereignet. Wie diese Zahl einzuordnen ist, bei welchen Delikten es einen Anstieg gibt, und wo die Erfolgsquote gering, der Schaden aber sehr hoch ist, legte der Oberndorfer Polizeirevierleiter Timo von Au dem Gemeinderat dar.