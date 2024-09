1 Innerhalb kurzer Zeit kam es in Hechingen zu mehreren Diebstählen aus parkenden Autos. Foto: stock.adobe.com/PBXStudio

Seit am Dienstag, 10. September, ein Video in der Facebook-Gruppe „Stadtgeflüster Hechinger“ zu sehen war, dokumentierte die Polizei weitere Fälle von Diebstählen aus Autos. Das sind sie.









Ein Video, aufgenommen an der Runkellenstraße in Hechingen, zeigte den Diebstahl aus einem Auto: Geteilt wurde es in der Facebook-Gruppe „Stadtgeflüster Hechingen“ am Dienstag, 10. September, zwischenzeitlich ist es gelöscht.