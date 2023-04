Auch in Hardt waren schon viele Halunken

Kriminalität in Hardt

1 Sonja Natzschke berichtete über die Gefahren. Foto: Anton

Sie sind flink, listenreich und skrupellos: Trickbetrüger suchen Stadt und Land heim. Über ihre Betrugsmaschen referierte Sonja Natzschke vom Referat Prävention Rottweil in der Werner-Staiger-Halle in Hardt.









Veranstalter war die Gemeinde Hardt in Verbindung mit der Nachbarschaftshilfe „Lichtblicke“, die die Anregung zum Vortrag gegeben hatte. Bürgermeister Michael Moosmann konnte in der Halle etwa 50 Personen begrüßen. Sonja Natzschke hat im Juni 2022 das Referat Prävention übernommen. Von Betrugs- und Gewaltdelikten seien Senioren überproportional betroffen.

Ein Betrüger könne sich als Amtsperson, Handwerker, Telefonüberprüfer oder Pflegedienst ausgeben und sich damit Zutritt zur Wohnung verschaffen. Andere Tricks sind die Bitte um ein Glas Wasser oder Papier und Bleistift. Meist dringt eine zweite Person in die Wohnung ein, während der ahnungslose Bewohner das Zimmer verlässt, um die Gegenstände zu holen.

Keine Geschäfte an der Haustür

Auch die Zuhörer beteiligten sich am Gespräch. Überraschend waren zahlreiche Wortmeldungen auf die Frage, wer Ähnliches schon erlebt habe. Die Polizistin gab den Rat, niemals Fremde in die Wohnung zu lassen, niemals Angaben zu Bargeld und Schmuck zu machen, keine Geschäfte an der Haustür abzuschließen und notfalls die Notrufnummer 110 oder die Nummer der örtlichen Polizei anzuwählen.

Der Sicherheit diene auch ein Sperrbügel an der Wohnungstür. Ebenso könnten ein Türspion, eine Türsicherung und eine Gegensprechanlage helfen. Die polizeiliche Beratungsstelle rate zu Mechanik vor Elektronik. Selbst eine Kamera biete nicht genügend Schutz. Sie könne gesehen oder zugehängt werden.

Gewinnversprechen per Telefon

Bei Gefahren am Telefon kamen Enkeltrick und Schockanruf zur Sprache. Bei der Anrede könne ein Namen genannt werden, der in der Familie nicht vorkommt. Gehe der Anrufende darauf ein, wäre er als Betrüger enttarnt und der Angerufene sollte auflegen.

Im vergangenen Jahr seien über 40 000 WhatsApp-Betrugsdelikte mit einem Schaden von über 22 Millionen Euro vorgekommen. Erst werde eine Vertrauensbasis geschaffen, um das Opfer gefügig zu machen. Auch hier riet die Beamtin zur Vorsicht bei der Preisgabe persönlicher Angaben oder bei der Übergabe von Geld an Unbekannte.

Die Masche, dass ein angeblicher Polizist anruft, um den Wohnungsinhaber zu schützen, weil eine Liste von Einbruchsdelikten vorliege, auf der er der nächste sei, war manchen Zuhörern bekannt. Hilfreich sei die Entfernung der Adresse aus dem Telefonbuch.

Ein neues Kapitel waren Gewinnversprechen per Telefon oder Werbeschrift. Die Gewinnauszahlungen seien meist an eine Vorausüberweisung gekoppelt. Vorsicht sei auch geboten bei Dating-Apps, wo das Gegenüber eine finanzielle Notlage vortäusche. Beim „Romance Scamming“ würden Überweisungen von Personen erbeten, die man noch gar nie physisch getroffen habe.

Vorsicht beim Geldabheben

Bei der Sparte „Unterwegs“ ging es um den Umgang mit Zahlungskarten, der schon bei der getrennten Aufbewahrung von PIN-Nummer und Geldkarte beginne. Der Sperrnotruf werde mit der Nummer 116 116 getätigt. Bei der Geldabhebung am Automaten könne per Handy die Geheimnummer fotografiert werden.

Zum Schluss ging die Referentin der Frage nach, was zu tun sei, wenn man Opfer geworden sei: Anzeige, Wahl der 110 oder Online-Anzeige. Um Opfer kümmere sich der „Weiße Ring“, der von 7 bis 22 Uhr angerufen werden könne. Zur Ergänzung las die Referentin aus Zeitungsberichten von Straftaten vor. Die Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe, Angelika Marte, bedankte sich bei der Referentin.