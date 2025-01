„Blackbirds“ in Jettingen Singen schafft Basis für Kommunikation

Die „Blackbirds“ Jettingen treten am Samstag, 25. Januar, ab 19 Uhr in der Michaelskirche Unterjettingen und am Sonntag, 26. Januar, ab 17 Uhr in der Martinskirche in Oberjettingen auf.