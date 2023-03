Entsetzen und Erleichterung Das sagt Uwe Kohler zum Einbruch in den Edeka-Markt

Vier Maskierte haben sich am späten Dienstagabend gewaltsam Zutritt in das Edeka-Geschäft in der Allmannsweierer Hauptstraße verschafft und einen großen Schaden angerichtet. Unternehmenschef Uwe Kohler ist erschüttert und erleichtert zugleich.