Kriminalität in Freudenstadt: In diesen Teilen der Stadt steigt die Zahl der Straftaten

Die Zahl der Straftaten in Freudenstadt ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Doch in manchen Teilen der Stadt steigen auch die Fallzahlen, wie die Statistik der Polizei zeigt.
Freudenstadt ist im vergangenen Jahr ein Stück weit sicherer geworden. Zumindest deutet darauf die Statistik der Polizei hin, die am Dienstag im Freudenstädter Gemeinderat vorgestellt wurde. Demnach wurden im vergangenen Jahr 1209 Straftaten registriert und damit 28 weniger als im Jahr 2023, als 1237 Straftaten erfasst wurden.