Kriminalität in Dornhan: Die Zahl verdächtiger Kinder steigt sprunghaft an

In vielen Bereichen rückt die Kriminalität in Dornhan an das – niedrige – Coronaniveau heran. Doch in manchem Bereich gibt es irritierende Ausreißer.
Nur während der Corona-Pandemie war die Kriminalitätsbelastung in Dornhan gegenüber dem vergangenen Jahr noch etwas geringer. Die Zahl der Straftaten im Stadtgebiet sank von 108 im Jahr 2024 auf 80 im Jahr 2025. Das geht aus aus der Statistik des Polizeipräsidiums Konstanz hervor. Bürgermeister Markus Huber stellte sie bei der jüngsten Gemeinderatssitzung vor.