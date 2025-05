Kriminalität in Balingen: Vergleichsweise wenig Straftaten – das führt zu Dilemma

Kriminalität in Balingen

1 Die Polizei zieht Bilanz für das Jahr 2024. Foto: dpa/Marijan Murat Die Kriminalitätsstatistik für Balingen zeigt, dass das Jahr 2024 vergleichsweise ruhig abgelaufen ist. Revierleiter Buckenmaier äußerte am Ende noch einen besonderen Wunsch.







Balingens Polizeirevierleiter Peter Buckenmaier war am Dienstagabend zu Gast im Balinger Gemeinderat und präsentierte dem Gremium in Frommern die Kriminalitätsstatistik für Balingen. Im Vergleich zu ähnlich großen Städten im Land sei die Lage entspannt. Das stellt die Polizei jedoch an anderer Stelle vor eine Herausforderung.